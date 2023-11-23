لورديانا تثير الجدل بوصلة رقص جديدة من أحدث ظهور بالاحمر المكشوف

نشرت الراقصة البرازيلية ، لورديانا ، لجمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام.

لفتت لورديانا الأنظار بإطلالة جريئة ، مرتدية فستانًا أحمر ناريًا قصيرًا ، وتركت شعرها الأسود فضفاضًا على كتفيها ، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز جمالها ، وغمرت تعليقات المتابعين عليها.

من ناحية أخرى ، كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا لأول مرة عن أسرار حياتها الشخصية ، وقالت إنها موجودة في مصر منذ سنوات ، مؤكدة أنها أتت إلى مصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقي وأنها درست. الرقص الشرقي وأنواع أخرى من الرقص في البرازيل ، وكانت مصر أول دولة تبدأ الرقص الاحترافي. .

وتابعت ، في تصريحات إعلامية ، قائلة: “كنت في البرازيل ، وأخبرني أحد الأصدقاء أنهم بحاجة إلى راقصة في شرم الشيخ بالقاهرة ، وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.