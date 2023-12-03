فيديو.. فيصل العيسى يكشف عن فقدان علي المدفع بصره منذ عامين

في مفاجأة غير متوقعة، كشف الفنان فيصل العيسى، بطل مسلسل “شباب البومب”، عن فقدان الفنان علي المدفع بصره منذ عامين.

وأوضح العيسى، في مقطع فيديو، أن المدفع فقد بصره بشكل مفاجئ، ولم يعلن عن ذلك حتى لا يؤثر على نفسيته أو على عمله.

وأضاف العيسى أن فريق عمل المسلسل ساعد المدفع على تجاوز هذه المحنة، مشيرا إلى أن التمثيل صعب جدا في ظل فقدان البصر، لكن المدفع كان لديه إصرار ورغبة كبيرة لاستكمال التصوير. وأكد العيسى أن المدفع استطاع أن يحافظ على مستوى أدائه الفني طوال السنتين الماضية، ولم يلاحظ أحد أنه فقد بصره.