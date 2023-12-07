وفاة الأمير الطيار طلال بن عبد العزيز بن بندر بحادث مؤسف وفايز المالكي ينعاه

ميرنا وليد - بيروت - توفي الأمير السعودي المقدم الطيار طلال بن عبد العزيز بن بندر في عز شبابه بحادث تحطم طائرته المؤسف والتي شلت وفاته اليوم صدمة لمواطنيه ومحبيه في السعودية والعالم العربي.



وكان بيان صادر عن الحساب الرسمي للطيران السعودي على إحدى منصات التواصل الإجتماعي نعى الراحل معللاً سبب الوفاة وجاء في البيان :"سقوط طائرة مقاتلة من نوع F-15 اس ايه أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي، على متنها :سمو الامير المقدم طيار ركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز والمقدم طيار ماجد جزاء العتيبي".

ووقع حادث تحطم الطائرة وفق ما أشارت وازرة الدفاع السعودية على المنصة نفسها في تمام الساعة 12:50 من ظهر اليوم الخميس في 7 -12-2023 أثناء قيامهما بمهمة تدريبية روتينية"، ولم توضح الوزارة أسباب الحادثة.

ونعى الأمير الطيار عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما رثاه الفنان فايز المالكي، الذي كتب تغريدة قال فيها: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي وحبيبي وصديقي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأتقدم بأحر التعازي والمواساة لسمو الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز وأهله ومحبيه”.

ويذكر أن المقدم الطيار الأمير طلال كان محبوبًا من قبل محيطه الاجتماعي والعملي، لما كان يمتلكه من خبرات وأخلاق حسنة.

الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر ال سعود هو ابن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووالدته نجلاء بن سعد بن محمد آل سعود. متزوج من الأميرة سارة بنت فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وله من الأبناء الأمير فهد بن طلال بن عبد العزيز بن بندر ال سعود.