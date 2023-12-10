معجب سعودي يعرض الزواج على فجر السعيد في مطار الكويت.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر مقطع فيديو يظهر فيه رجلا سعودياً وهو يعرض الزواج على الإعلامية الكويتية فجر السعيد خلال تواجدها في مطار الكويت. وأشار المعجب لفجر ان عمره 36 عامًا ومتزوج ولديه 6 أطفال، وزوجته توفيت قبل شهر، وأنه متوجه إلى الأردن، ويرغب في أن تتزوجه. وتفاجأت السعيد بما حصل وردت عليه ممازحة وقالت انه انها تبلغ من العمر قائلة 35 ونصف ولم تتزوج بعد، وعبّرت عن استغرابها من تلقي عرض زواج في المطار وقالت له : كيف اتزوجك وانا أول مرة أراك في حياتي.

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