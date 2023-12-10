ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية إليسا في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأحيت حفلة وقدمت فيها باقة من أجمل أغنياتها. واختارت لهذه الحفلة فستاناً من دار Ermanno Scervino الايطالي الشهير ويبلف سعره الفستان حاليا في الاسواق حوالي 1192 يورو كما نسقت معه حذاء ذو كعب عالي من العلامة التجارية الشهيرة Sergio Rossi . وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها معتمدة تسريحة الويفي وكالعادة تحب اعتماد السموكي على عينيها لتحديدها وهذا الستايل يليق بها الى حد بعيد. ولاقت اطلالتها ثناء كبير من الجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر فستان إليسا من دار Ermanno Scervino الذي تألقت به في حفل ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.