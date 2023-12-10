القائمة النهائية لأبطال مسلسل " العتاولة " الذي سيتم إكمال تصويره في لبنان من بينهم أحمد السقا وطارق لطفي

ميرنا وليد - بيروت - ينضم الى قائمة مسلسل " العتاولة " بطولة الممثل أحمد السقا وطارق لطفي كل من الممثل المصري باسم سمرة والممثل سامي مغاوري، وصلاح عبد الله والممثلة زينة والممثلة مي كساب وميمي جمال وهدى الإتربي،نهى عابدين و غيرهم من الممثلين .



يذكر أن طاقم المسلسل سيأتي الى لبنان في نهاية الشهر الحالي لإستكمال مشاهده التي بدأها في مصر .

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.