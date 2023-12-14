شاهد أول ظهور لـ سما المصري عقب خروجها من السجن

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نشرت الفنانة المصرية سما المصري فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، كأول ظهور لها بعد خروجها من السجن.
ظهرت سما في مقطع الفيديو وهي تشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، في آخر يوم من الانتخابات.
وكانت سما المصري قد أنهت مؤخرا فترة عقوبتها بالسجن لمدة سنتين، وأفرج عنها قبل عدة أسابيع، حيث دخلت السجن بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، وحكم عليها بالحبس لمدة سنتين والغرامة 300 ألف جنيه مصري.
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