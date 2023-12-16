ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن نجمة "Game of Thrones" الممثلة البريطانية صوفيا تيرنر قررت أن تغير مسار حياتها بعد طلاقها من النجم العالمي جو جوناس، وأصبحت تصرفاتها تثير البلبلة والجدل بشكل كبير.

ومؤخراً بعد ظهورها لأكثر من مرة مع شخص جديد إعتقد الجمهور أنه حبيبها وأنه ملياردير، تم رصد صوفيا تيرنر مؤخراً وهي تستمتع بسيجارة أثناء جلوسها خارج أحد المقاهي في حي نوتنغ هيل في لندن، وتتحادث مع صديقتها تابيثا دوهرتي، وبعد فترة من الزمن عادرت السيدتان المكان، وقاما تقبيل بعضهما البعض قبلة حميمة، وبحسب المعلومات فصوفيا وتابيثا صديقتان منذ فترة طويلة من الزمن.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حبيبها الملياردير.. صوفي تيرنر تقبل صديقتها في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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