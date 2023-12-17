هيا الشعيبي تعلن استقبال مولودتها الخامسة وتكشف عن اسمها

أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استقبالها مولودتها الخامسة، وهي طفلة أنثى أطلقت عليها اسم “بنين هاني الطباخ”. وكتبت هيا الشعيبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “الحمد لله على هذه البشارة التي تغيث القلب، الحمد لله الذي وهبني روحاً من روحي ونبضاً آخر لقلبي، بنين هاني الطباخ، حضنتك باسم الذي وضعك بقلبي قبل أن تراك عيني، اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا”.

كما نشرت هيا الشعيبي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام لشقيقها ثامر الشعيبي أثناء زيارته لها في المستشفى التي وضعت فيها طفلتها، حيث ظهر في الفيديو منذ لحظة وصوله أمام المصعد ودخوله الغرفة حتى وصوله إليها لتقبيل يدها تعبيراً عن سعادته بكونها سالمة بعد الولادة.

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