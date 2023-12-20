أول “سوبر تونسي” يحط في القاعات السينمائية التونسية قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد القاعات السينمائية بمختلف المحافظات التونسية لاستقبال أول بطل خارق تونسي في أحدث ظهور للنجم التونسي كريم الغربي الذي يخوض تجربة سينمائية كوميدية جديدة بعنوان “سوبر تونسي”.

والفيلم من إخراج قيس شقير، وسيناريو زين العابدين المستوري، أحمد الصيد وقيس شقير، وإنتاج مجمع القوبنطيني. ويضم العمل إلى جانب كريم الغربي نخبة من النجوم التونسيين بينهم كمال التواتي، بسام الحمراوي، سفيان الداهش، نعيمة الجاني، لبنى السديري، سلمى المحجوبي، وأمين السافي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف بينهم صادق حلواس، جمال المداني، فتحي المسلماني، لطيفة القفصي، محمد حسين قريع، محمد السويسي، محفوظ الساحلي، ربيع إبراهيم، محسن بولعراس، محمد الجلاصي، عزيز باي، عصام عبسي، سنية السافي، وأسامة عبدالقادر.

وحرص كريم الغربي على الترويج للعمل الذي قدم عرضه ما قبل الأول في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري بقاعة “الكوليزي” بالعاصمة تونس، من خلال حساباته الرسمية على المواقع الاجتماعية.

ومن بين الصور التي شاركها الغربي مع متابعيه صورة له بلباس البطل الخارق، علق عليها بالقول “هم لديهم سوبرمان وباتمان وسبايدرمان ونحن عندنا سليم مان.. سوبر تونسي قريبا”، في إشارة إلى الأبطال الخارقين الذين قدمتهم عدة شركات عالمية.

وأكد كريم الغربي أن الفيلم كوميدي عائلي لا يخلو من الضحك المتواصل والمفاجآت.

وشارك السيناريست زين العابدين المستوري متابعيه عبر صفحته على فيسبوك صور من بعض ردود الفعل والانطباعات حول العرض ما قبل الأول للعمل، قائلا “حمدالله نجاح ساحق وإجماع على نجاح الفيلم على جميع الأصعدة: قصة، إخراج، ضحك، صورة، وتمثيل.. شكرا لكل المساهمين في نجاح هذا العمل”.

ولفت إلى أن “الفيلم غير مدعوم من أي جهة كانت”، مشيرا إلى أن كريم الغربي نجح مرة أخرى في التفوق على نفسه وأثبت علو كعبه في الكوميديا.

ويثير كريم الغربي في البرومو الدعائي للفيلم الفضول بظهوره وهو يرأس جلسة تضم أعظم قادة العالم بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.. لينتهي المقطع بسؤال ما القصة؟

ويتوقع أن تشهد العروض المرتقبة إقبالا جماهيريا كبيرا، نظرا لشعبية صناع العمل الذين سبق لهم تقديم الفيلم الكوميدي “سبق الخير” الذي تم تحويله بعد ذلك إلى مسلسل عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

و”سبق الخير” من إخراج قيس شقير وقصة سيناريو وحوار زين العابدين المستوري وقيس شقير وبديس السافي وأحمد الصيد وإنتاج مجمع القوبنطيني، وهو من بطولة كمال التواتي، لطفي العبدلي، كريم الغربي، ورشا بن معاوية.