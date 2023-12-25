بالفيديو: شقيق عادل إمام يكشف تطورات حالة الزعيم الصحية

ظهر شقيق الفنان المصري عادل إمام، لأول مرة في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف شقيق عادل إمام في المقطع، عن الحالة الصحية لشقيقه، قائلاً: “تمام والله هو زي الفل، ويعيش حياة حلوة، ويلعب مع أحفاده ومبسوط”.
وأوضح المقطع أن شقيق عادل إمام ظهر في إحدى دور السينما، لحضور فيلم “أبو النسب” من بطولة نجل عادل إمام والفنانة المصرية ياسمين صبري.
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