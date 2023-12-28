أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخضع للعلاج - بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة أن الصور التي نشرتها السيدة أنجيلا بشارة مع الدكتور ميشال حلو وهي تخضع للعلاج بالحقن في الوجه كنوع من تدعيم بشرتها بالفيتامينات الضرورية بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الفترة الاخيرة نتيجة عدة عوامل قاسية مرت بها ومنها بعض النكسات الصحية .
بشارة سبق أن لمحت في منشورات سابقة عبر صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن صمتها الذي في حال تحول الى بوح سيبدل الكثير من الامور خاصة وهي تتحمل مسؤولية غير سهلة في تربية إبنتيها من وائل كفوري ميشيل و ميلانا .
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