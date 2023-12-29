من هو الرابر البريطاني صديق انجلينا جولي الجديد؟

يبدو ان انجلينا جولي قد منحت قلبها فرصة حب جديدة بعد انفصالها منذ سنوات عن الممثل براد بيت، فقد نشرت مجلة “أوجي” صورًا حصرية تربط بين الممثلة ومغني الراب والشاعر البريطاني “أكالا” وإسمه الحقيقي جيمس كينغسلي ماكلين دالي.

وقد شوهد اكالا وجولي معًا في عدة مناسبات منها عشاء في إيطاليا مع فريق فيلم “ماريا”، وبحسب “أوجي” وصل الإثنان معًا الى المطعم وغادرا معًا ايضًا الى الفندق.

كما سافر الثنائي معًا في شهر أيار/مايو الماضي، الى جزيرة جامايكا، وذلك لحضور مهرجان كالاباش الأدبي، بالإضافة إلى حضورهما معاً عدة حفلات موسيقية، ومع ذلك، لم يؤكد أي منهما العلاقة رسمياً.

تجدر الإشارة الى انه منذ انفصال النجمَين الأميركيَّين براد بيت وأنجلينا جولي تنتشر اخبار عن ارتباط جولي بعدة مشاهير أمثال: ذا ويكند، بول ميسكال وديفيد ماير دي روتشيلد. كما لم تتوقف التكهنات والإشاعات حول اسباب انفصال جولي وبراد وما زال خبر انفصالهما يشغل الكثيرين من معجبين ووسائل إعلام.