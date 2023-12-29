همام رضا يدخل القفص الذهبي ووالده أيمن رضا يرقص معه في زفافه

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري أيمن رضا صورة من حفل زفاف ابنه همام رضا الذي أقيم أمس على الشابة تسنيم بحضور اصدقاء همام والمقربين من العروسن وفنانين سوريين.



أما شقيق العريس وسام رضا فنشر صورة له مع شقيقه وكذلك مقطع فيديو عفوياً يوثق رقص والده محمولاً على الأكتاف مع إبنه العريس معلقاً : "مبروك أبو ايمن حبيب القلب"، عدا عن مشاركته صوراً من الحضور من الأقرباء والأصدقاء.

وكان كشف همام رضا سابقاً عن رأيه بالهجرة خارج البلد وفقاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد اليوم.

وفي رده على سؤال موقع "الفن" حول احتمالية ترك بلده بحثاً عن مستقبل أفضل، أكد همام رضا أنه لم يفكر في هذا الأمر سابقاً، نظراً لأن مهنته الفنية تعتبر محلية وعربية، وتحتاج إلى وجود فرص داخل البلد لكي يستمر في ممارستها.

ومع ذلك، أشار إلى أنه في حالة عدم توفر الفرص المناسبة وعدم وجود عمل لفترة طويلة، مثل البقاء من دون عمل لمدة سنتين كاملتين، فإنه سيراجع أفكاره، وسيفكر جدياً في السفر، بحثاً عن فرص جديدة.

