حفلات رأس السنة 2024| لبنان تستضيف 10 نجوم في ليلة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل مختلف البلاد العربية أبرز نجوم أغانيها في احتفالات رأس السنة الجديدة من كل عام، وتعتبر تلك الاحتفالات من أبرز المواسم التي تجمع أهم نجوم الغناء على أكبر المسارح .

البرنامج الكامل لحفلات رأس السنة في بيروت

تستقبل لبنان بشكل مميز هذا العام 8 من نجوم الغناء العربي في ليلة واحدة، وهم "وائل كفوري، ملحم زين، هيفاء وهبي، زياد برجي، ميشال فاضل، ناصيف زيتون، رحمة رياض، أحمد سعد

تقام الحفلات في عدد من الفنادق الكبرى في بيروت بين نجوم الغناء اللبناني والمصري والعراقي .

حفل هيفاء وهبي وأحمد سعد وزياد برجي ونادر الأتات

حفل وائل كفوري

حفل ملحم زين

كما تستقبل كل من مصر والإمارات والسعودية عدد من نجوم الغناء العربي والعالمي في الساعات الأخيرة من عام 2023 واستقبال 2024 مع جمهورهم.

حيث تودع السعودية عام 2023 بليلة غنائية ضخمة بعنوان “ليلة نجمات العرب” التي تضم 6 منأبرز الأصوات النسائية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهن “أنغام، أحلام، أصالة، أسما لمنور، نانسي عجرم، إليسا”.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.