شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت نجوى كرم فقرتها الغنائية بمناسبة رأس السنة في دبي، وذلك بعدما أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فقرتها، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

ويحيى باقي الحفل النجم جورج وسوف، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

وسبق أن طرح جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تلحين محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

كما أحيا سلطان الطرب حفلاً غنائيًا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.