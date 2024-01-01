فيديو| لحظة الصلح بين أنغام وأصالة في حفل "ليلة نجمات العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" مقطع فيديو تظهر فيه النجمة أنغام، والنجمة أصالة تتصالحان في كواليس حفل "ليلة نجمات العرب"

وظهرت أصالة بصحبة سالم الهندي الرئيس التنفيي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بجوار النجمة إليسا.

بعدها قامت أنغام بتقبيل أصالة وتهنئتها بقدوم حفيدتها الأولى من ابنتها "شام"، وسط أمنيات بالنجاح والتوفيق بالعام الجديد

ويقام حفل ليلة نجمات العرب تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ

ويشارك في الحفل النجمات: أنغام، أصالة، أحلام، إليسا، نانسي عجرم، أسما لمنور.