نانسي عجرم تغني مع إليسا "بتمون" في "ليلة نجمات العرب"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ منذ قليل حفل "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية هيئة الترفيه السعودي.

وغنت الفنانة إليسا أغنيتها الشهيرة "بتمون" وشاركتها الغناء الفنانة نانسي عجرم، وسط تحية كبيرة من الجمهور السعودي

كما غنت إليسا أغنية "مين ده اللي نسيك"، مع الفنانة نانسي عجرم.

وظهرت إليسا مرتدية فستان من اللون البينك، كما ارتدت نانسي فستان باللون البنفسجي.

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

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