فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار في حفلها بـ دبي (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا، اليوم بمدينة دبي، وذلك احتفالًا بـ ليلة رأس السنة.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أزرق طويل

وقدمت شيرين العديد من أغانيها، ومن أبرزها: صبري قليل، الوتر الحساس، مفيش مرة، وغيرها من الأغاني.
يذكر أن المحامي ياسر قنطوش كشف انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد ٥ سنوات من زواجهما.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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