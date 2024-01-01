فن ومشاهير

بعد حصوله على الجنسية السعودية.. المايسترو هاني فرحات يشكر ولي العهد السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
وجه المايسترو هاني فرحات، الشكر لولي العهد السعودي الأمير آل سعود، بعد حصوله على الجنسية


كما هنأ "فرحات" جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعيد ميلاده، ووجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بسبب دعمه للفن والفنانين، وذلك في حفل ليلة نجمات العرب


ويقام حفل ليلة نجمات العرب برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض وتحييه النجمات: أنغام، أصالة، أحلام، إليسا، أسما لمنور، نانسي عجرم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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