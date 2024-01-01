بالصور- تحضيراً لفيلمه.. تغير غريب في جسم شيا لابوف

ميرنا وليد - بيروت - يقوم الكثير من الممثلين بتحضيرات نفسية وجسدية لإستعداداً لدور سيقدمونه في فيلم قادم، مثل إتقان الشخصية وعيشها لفترة معينة أو خسارة الوزن الكثير أو إكتسابه في وقت قصير جداً، والكثير منهم يمارس الرياضة المكثفة لكسب عضلات مفتولة في وقت قصير، إلا أن النجم العالمي شيا لابوف قام بشيء غريب جداً إستعدادًا لدور "Creeper" في فيلم The Tax Collector، فقد حصل على وشم كبير على صدره بالكامل.



تدور أحداث الفيلم في نفس الكون الذي تدور أحداثه في فيلمي “Training Day” و”Harsh Times”، وجميعهما من تأليف المخرج ديفيد آير. ظهرت شخصية "Bone" عضو عصابة الدم (التي صورها Cle Sloan) في يوم التدريب. يشير الفيلم أيضًا إلى وجود العصابة اللاتينية الخيالية "Hillside Trece"، وهي العصابة التي تعامل معها ألونزو هاريس في Training Day، وتم ذكر العصابة في Harsh Times أيضًا.

