زلزال مدمر وبوادر حرب أهلية وسقوط طائرة لن ينجو منها أحد... إليكم أبرز توقعات السيدة ليلى عبد اللطيف لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت عالمة الفلك، السيدة ليلى عبد اللطيف، خلال إطلالتها على قناة الجديد،مجموعة من التوقعات للبنان والدول العربية، إليكم أبرز ما جاء فيها:

توقعت ليلى عبد اللطيف أن ينتشر مرض فتاك يشبه فيروس كورونا، ويؤثر على التعليم والعمل عن بعد، وأضافت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، ونحو بورصات اليورو والدولار بسبب الكوارث الاقتصادية المحتملة.



وتابعت ليلى أنه سيظهر بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب الأحداث البارزة وتوجه الإعلام إلى مدينة تكساس.

وأضافت: "حادث خطير في فرنسا قد يغير مجرى الأحداث في الدولة الأوروبية. وحدوث زلزال مدمر في إحدى الدول مما سيجعلها تختفي إلى حد ما من خريطة العالم. بالإضافة إلى سقوط طائرة لن ينجو منها أحد.

وبالنسبة للبنان جاء ضمن توقعاتها:

-الأضواء الإعلامية ستتجه إلى مدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري لحدث مهم،

-ترى ما بين البدلة العسكرية والبدلة السياسية اللواء البيسري في الحالتين يؤدي التحية ويشكل المفاجئة ممكن أن يكون رئاسياً أو غير ذلك.

-مشهدالمياه الذي غمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار سيكون مشهداً طبيعياً أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمةالتي ستسببها الأمطاروالعواصف، وحذرت ليلىالجميع بإيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة خاصة خلال الأشهر الثلاث من السنة الجديدة.

-البطرك الراعي في حالة انزعاج شديد بسبب الخلافات المسيحية على اسم الرئيس، وسيتخذ البطرك موقفاً صادماً للجميع.

-السيد حسن نصرالله في لقاء تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة، وهذا اللقاء سيكون في دولة إسلامية بارزة، كما سيكون بين خيارين كبيرين، وأنصار حزب الله تملأ الشوارع تأييداً لقراره.

وبالنسبة للدول العربية قالت ليلى عبد اللطيف:

-في سوريا: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووفود أوروبية وأميركية يزورون سوريا في 2024.

-في مصر: السيسي سيصدر قرارات مهمة تخفف من الأعباء الاقتصادية، وحالة استنفار من أجل حل مشكلة الأدوية المفقودة. بالإضافة إلى قرارات ومواقف مفاجئة منه تتعلق بالحرب على عز ة، وتفوق مصر في صناعة الأسلحة الحديثة.

-في فلسطين: شروط حماس ستفرض نفسها بحدوث عملية انسحاب مفاجئ لبعض الضباط والجنود الإسرائيليين من المعركة، حدوث أكبر انقلاب شعبي وسياسي في تاريخ إسرائيل، وستكون إسرائيل أمام أكبر فشل عسكري عبر ثلاث حروب حاسمة من بينها حرب غز ة.

-في السعودية: شخصية عربية محبوبة وبارزة ستكون من المرشحين للحصول على جائرة نوبل للسلام بانجاز عربي كبير، وهناك انجاز رياضي على مستوى كبير سيحققه فريق من المملكة العربية السعودية.

-في الكويت: بوادر في الأشهر الأولى من السنة، وإصلاح غير مسبوق في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وسيصبح للمرأة في الكويت دور كبير في الحياة السياسية، والعفو والإفراج عن المساجين.

-في السودان: مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي، وخفض وتيرة الاقتتال، إنهاء الصراع أمام مرحلة السلام، بمساندة أميركية مصرية مع السعودية وقطر.