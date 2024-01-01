انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شابًا يعمل في أحد المقاهي ويشبه الفنان المصري تامر حسني.

وقد قام شخص ما بتوثيق لحظة قيام الشاب، الذي يشبه تامر حسني وينحدر من بنغلاديش، بتقديم المشروبات الساخنة داخل المقهى، مما يظهر درجة التشابه بينهما.

يُذكر أن الفنان المصري تامر حسني قد احتفل بقدوم العام الميلادي الجديد مع طليقته بسمة بوسيل وأطفالهما.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ظهور شبيه الفنان تامر حسني من النسخة البنغلاديشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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