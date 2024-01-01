بعد خلاف دام 5 سنوات.. شاهد صلح أصالة وأنغام في موسم الرياض

شهدت كواليس حفل “ليلة نجمات العرب” ضمن فعاليات موسم الرياض، صلح الفنانة السورية أصالة والفنانة المصرية أنغام، بعد خلاف دام 5 سنوات. ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو للحظات الصلح بين الفنانتين.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلًا: “سنة جديدة تكون عنوانها المحبة … رسالة موسم الرياض رسالة حب وإبداع وسعادة”.

وقدمت الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية.

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