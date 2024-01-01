بالفيديو: الموسيقار المصري هاني فرحات يحصل على الجنسية السعودية

حصل الموسيقار المصري هاني فرحات على الجنسية السعودية، وذلك خلال حفل “ليلة نجمات العرب” الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة رأس السنة الجديدة. وقد تسلم الجنسية من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وأعرب الموسيقار هاني فرحات عن شكره للمملكة العربية السعودية، ولرئيسها الأمير محمد بن سلمان، والملك سلمان بن عبد العزيز، ولرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على دعمهم المستمر للفن.

وبدأ النصف الثاني من حفل “نجمات العرب” بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.