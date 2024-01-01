لطيفة تُفجع بوفاة أقرب شخص في أول يوم من السنة الجديدة

بعد معاناة مع المرض، توفيت والدة الفنانة التونسية لطيفة اليوم الاثنين في الأول من عام ٢٠٢٤ في المستشفى.

واعلنت لطيفة الخبر الحزين عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام وكتبت: “امي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم .. انا لله وانا اليه راجعون .. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي”.

وكانت لطيفة قد شاركت المتابعين في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر بشأن آلام والدتها المريضة الراقدة في المستشفى، حيث التقطت لها صورتَين من داخل غرفة العناية المركزة ونشرتهما عبر حسابها الخاص على موقع “إكس” أرفقتهما بدعاء مؤثّر جدًّا، تطلب فيه من الله ان يلطف بحالها ويسرع في شفائها ويلبسها ثوب الصحة، فكتبت: “أمي العظيمة القوية الصامدة رينا يشفيك يا رب، أطلب من أحبائي الدعاء لأمي بالشفاء وأن يلبسها ثوب السلامة”.