لطيفة التونسية تنعى والدتها بعد رحيلها عن عالمنا اليوم

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ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة لطيفة التونسية والدتها بعد رحيلها عن عالمنا اليوم، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بكلمات من الأسى قائلةً: "امي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم .
. انا لله وانا اليه راجعون .. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي"، وعلق المتابعون على منشور لطيفة مواسين إياها مثل الفنانين المصريين رامي جمال ورامي صبري، و والممثل المصري محمد عبر الرحمان، والممثلة منة فضالي، ومقدمة البرامج لجين عمران، وغيرهم من الفنانين.
يذكر أن والدة لطيفة التونسية تواجدت في الفترة الأخيرة في المستشفى بسبب حالتها الصحية.
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