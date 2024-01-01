لطيفة التونسية تنعى والدتها بعد رحيلها عن عالمنا اليوم

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة لطيفة التونسية والدتها بعد رحيلها عن عالمنا اليوم، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بكلمات من الأسى قائلةً: "امي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم .

. انا لله وانا اليه راجعون .. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي"، وعلق المتابعون على منشور لطيفة مواسين إياها مثل الفنانين المصريين رامي جمال ورامي صبري، و والممثل المصري محمد عبر الرحمان، والممثلة منة فضالي، ومقدمة البرامج لجين عمران، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن والدة لطيفة التونسية تواجدت في الفترة الأخيرة في المستشفى بسبب حالتها الصحية.

