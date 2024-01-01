بالفيديو- بلقيس تيتقبل العام الجديد بإطلالة لامعة وجمال مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس بأخر إطلالة لها على الجمهور حيث تألقت بلوك رائع من خلال مقطع فيديو نشرها عبر حسابها الخاص، وإرتدت بلقيس فستان رائع ولامع باللون الذهبير طويل مغطى بالترتر ذات اكمام طويلة، وتركت شعرها القصير منسدلاً مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت قد قررت الفنانة بلقيس فتحي إعتماد لوك جديد مع انتهاء عام 2023 وبداية عام جديد 2024 . وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من صالون مصفف الشعر اللبناني الشهير طوني المندلق، وهي تحصل على قصة الشعر الجديدة، وتبدو سعيدة جدا بإطلالتها الجديدة. وتلقت الفنانة الجميلة الإشادات من قبل رواد السوشيل ميديا بإطلالتها الجديدة وقصة الشعر اذ بدت فيها أصغر سناً حسب التعليقات.

