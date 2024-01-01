دخول والد الفنان مصطفى شعبان العناية المركزة

القاهرة - سامية سيد - دخل والد الفنان مصطفى شعبان العناية المركزة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، جاء ذلك بالتزامن مع قيام الفنان مصطفى شعبان بتصوير حلقات مسلسله "المعلم" والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، الأمر الذي دفع "شعبان" إلى ترك لوكيشن التصوير أكثر من مرة، ليظل بجانب والده.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

وكانت أخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.