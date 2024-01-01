ميرهان حسين تحتفل بـ"رأس السنة" والجمهور يعلق – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بـ" ليلة رأس السنة"، ونشرت صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب "شجرة" الكريسماس.

وعلقت ميرهان على الصور: "كل سنة وأنتوا طيبين وبخير وبصحة وسعادة، يارب سنة حلوة علينا كلنا".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "العسل بزيادة، حبيبتي أنا، حلوة بردو، سنة سعيدة عليكم، كل سنة وأنتي طيبة، حلو الأسود".

وتشارك ميرهان حسين في مسلسل "الذنب"، وتجسد شخصية محامية، حيث تدور أحداث العمل في إطار تشويقي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

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