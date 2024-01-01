بالصور.. إيهاب توفيق يشعل سهرات ليلة رأس السنة ب 5 حفلات كاملة العدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا النجم إيهاب توفيق ٥ حفلات ليلة رأس السنة، بعدة أماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".

وأشعل إيهاب توفيق الحفلات الخمس داخل "كايرو جاز" بالشيخ زايد و 3 فنادق كبرى بالقاهرة وحفل بإحدى المراكب النيلية بالزمالك.

وقدم توفيق خلال حفلاته الخمس عدد كبير من أغانيه المميزة منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، "مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا"، "إنت اختياري" و "سنة حلوة"، وغيرها

ويستعد إيهاب توفيق للمشاركة في إحياء حفل "كاسيت 90s" بمشاركة النجوم محمد فؤاد ومدحت صالح ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل وذلك يوم 4 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.