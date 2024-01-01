رقص أنغام وإليسا على أغنية "ياريتك فاهمني" في ليلة نجمات العرب- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة أنغام والفنانة اللبنانية إليسا حفل "ليلة نجمات العرب" أمس، الأحد ضمن حفلات موسم الرياض.

وغنت إليسا وأنغام ديو أغنية "ياريتك فاهمني"، التي ترجع في الأصل للفنانة أنغام، ورقصت النجمتان معا.

يأتي الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور، خلال السهرة خلال السهرة الاستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

عرض حفل "ليلة نجمات العرب"، أمس الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBCمصر".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه احتفلت باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده، ومرور 60 عاما على مشواره الفني في حفلين أقيما مساء الجمعة والسبت الماضيين، ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، إلى جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، وعدد من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، بينهم: أنغام وأصالة.

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