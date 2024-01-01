ديو جمع نانسي عجرم و إليسا في ليلة نجمات العرب.. تفاعل مدهش من الجمهور!

ميرنا وليد - بيروت - إعتلت الفنانتان اللبنانيتان نانسي عجرم وإليسا خشبة المسرح في ليلة نجمات العرب سوياً في ديو مميز، وغنى الإثنان أغنية "مين ده اللي نسيك" بطريقة رائعة وسط هتاف الجمهور وأجواء رأس السنة الرائعة، وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي هذه المشاهد من الحفل معبرين عن إعجابهم الكبير باداء نانسي وإليسا.



وفي وقت سابق، أثارت نانسي عجرم الجدل، بصورتها التي نشرتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع بناتها الثلاث، بغياب زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، ما جعل الناس يعتقدون أن نانسي انفصلت عن زوجها.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالخبر، من دون التحقق من حقيقة الأمر، لكن سرعان ما تمكنت نانسي عجرم من توضيح الأمر من خلال فيديو نشرته، وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي، الذي يصادف في يوم عيد الميلاد المجيد، وظهرت بالفيديو مع عائلتها، وهم يحتفلون جميعاً بالمناسبة، ويطفئون الشموع بأجواء من الفرح.