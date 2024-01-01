شاهد كيف تغيرت ملامح الفنان محمد العيسى في أحدث ظهور له

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان محمد العيسى، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وظهر العيسى في الفيديو، وهو يتحدث مع إحدى المعجبات، التي أبدت إعجابها الشديد بظهوره، قائلة: “لا لا ويش أخبارك وعاش من شافك”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الظهور النادر للفنان، حيث علق أحدهم: “سبحان الله متغير واختفى، كان مشروع فنان كوميدي كبير”.

جدير بالذكر أن العيسى بدأ مشواره الفني عام 1989، في الأدوار الصغيرة، التي قدم منها الكثير في بداياته، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.