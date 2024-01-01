بالصور- ماغي بو غصن تتألق بفستان أسود بغاية الأناقة.. وسعره سيفاجئكم!

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بإطلالتها الرائعة على الجكهور في ليلة رأس السنة، وشاركت صوراً لها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بفستان شيك باللون الأسود طويل وضيق ذات أمام طويلة دهل إلية قماش الشبك في منطقة الصدر وعند الساق، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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الفستان الذي إرتدته ماغي من تصميم إيرينا سوبرانو وبلغ سعره الـ 2,041 دولار.

وفي وقت سابق، أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأداء زميلتها وصديقتها الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بدور "زينة" في مسلسل عرابة بيروت.

وشاركت ماغي الجمهور صورة لجيسي عبده من مشهد مؤثر للغاية، جمع الشخصية بوالدتها، وظهرت فيه وهي تبكي، وعلقت: "شو فخورة فيكي.. شو هالأداء الرائع والحقيقي والصادق يا صديقتي.. بكيّتيني بهالمشهد.. مبروك حبيبة قلبي الك ولكل فريق العمل الرائع بـِ عرابة بيروت".

