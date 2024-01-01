بالفيديو- سعد رمضان يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني سعد رمضان بعيد ميلاده من خلال مقطع فيديو طريف نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيه وهو يطفئ الشمعة على قالب الحلوى، وإنهال المتابعون عليه بالتعليقات معايدين إياه بهذه المناسبة.



وفي وقت سابق، نشر سعد رمضان مقطع فيديو لمتابعيه، عبّر من خلاله عن تضامنه مع الشعب الفلس ط يني في غ ز ة.

وظهر سعد في الفيديو، وهو يؤدي أغنية "موطني" على طريقته الخاصة، ووضع الكوفية على كتفيه، واكتفى بوضع العلم الفلس ط يني كتعليق.

ولاقى هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً، إذ علق أحد المتابعين قائلاً: "سعد من أول الحرب وهو عم يشارك من منصتو ويدعم بصوتو.. صدقاً من أكثر الفنانين انتماء.. كل الحب".

