شاهد.. نانسي عجرم تتألق برقصها الخليجي في ليلة نجمات العرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترقص رقصة خليجية بجانب كل من أنغام وأحلام وإليسا أثناء إحيائهن لحفل ليلة نجمات العرب في الرياض. وفي المقطع، ظهرت عجرم وهي تتمايل وترقص بفرحة وسعادة، حيث اندمجت مع الموسيقى والأنغام بشكل مميز. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع، حيث عبّروا عن إعجابهم بإطلالة نانسي عجرم وتألقها في الرقصة الخليجية.

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