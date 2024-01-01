شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يطمئن جمهوره على حالته الصحية ساخرا: رجلى اتجزعت وأنا بلعب كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم الكبير أحمد عدوية جمهوره على حالته الصحية بعد نشر صور له والحديث عن إصابته بكسر في قدمه، وهو ما نفاه قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير وصحتى زى الفل وأحب أقول للشعب المصرى كل سنة وهو بخير ويجعلها سنة سعيدة على الجميع".

وأضاف ساخرًا تعليقًا على الصور المنتشرة كنت بلعب كورة ووقعت، مشيرًا إلى أن كل ماحدث في قدمى هو اتجزعت "التواء" مش أكثر.

وفي سياق متصل حل النجم محمد عدوية نجل المطرب الشغبي الكبير أحمد عدوية ضيفًا في إذاعة ميجا إف إم مع المذيعة مارينا المصرى، أنه تعب في بداية مشواره الغنائى، واتقفل في وشه الباب من الكثيرين، ولكنه استمر وحقق نجاحا كبيرا، بسبب المزيكا المختلفة الذى يقدمها في أغانيه.

وأضاف عدوية والدى أسطورة في عالم الغناء لن تتكرر، مع احترامى وتقديرى لكل الموجودين على الساحة الغنائية، وينفرد بخامة ونبرة صوت جعلته في مكانة منفردة.

وأكد عدوية أن النجاح بالنسبة له هو الإبداع والتاريخ، وليس زى عدد من المطربين واخدين الوسط الفني تجارة، وأقدم مزيكا وأغانى بمزاج، وفى بدايتى قدمت أغنية الطيب أحسن ونالت اعجاب الجمهور، وكانت نقطة الانطلاق، وأوجه الشكر لصديقى والمنتج ياسر حسانين الذى بذل مجهود معى منذ بدايتى وحتى الآن.

وقال البعض لايعلم أننى لحنت لمطربين أخرين أيضًا في مشوارى منهم الهضبة عمرو دياب الذى قدمت له لحن أغنية "أنا دلوقتى" من حوالى 17 عاما، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتشرفت بالعمل معه، كذلك أوجه التحية للكينج محمد منير الذى مازال يحتفظ بمكانته في عالم الغناء.