أميرة الصباغ ودعت العام ٢٠٢٣ بأغنية “شو بتعمل فيِّ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية أميرة الصباغ بعنوان “شو بتعمل فيِّ” حصرياً على قناة الشركة على “يوتيوب” ومنصة “ساوند كلاود” العالمية.

وصدرت أغنية “شو بتعمل فيِّ” على طريقة الفيديو كليب قبل ساعات قليلة من اسدال الستار على العام ٢٠٢٣، حيث ودعت أميرة الصباغ العام بطريقة غنائية مختلفة مقدمةً اللهجة اللبنانية بجديدها الغنائي الذي جاء بقالب رومانسي من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي.

صُورت أغنية “شو بتعمل فيِّ” في منطقة صور – جنوب لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وتميز الكليب بجودة الصورة والألوان وظهرت اميرة الصباغ بإطلالة مختلفة.

وأعربت اميرة الصباغ عن سعادتها بأغنية “شو بتعمل فيِّ” متمنيةً أن تنال اعجاب الجمهور وأن يحمل العام الجديد كل الحب.

أغنية “شو بتعمل فيِّ” من كلمات والحان محب غبور وتوزيع بيشوي جميل.