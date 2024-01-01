طوابع بريدية جديدة تحمل صور زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة حدثاً عربياً استقطب أنظار العالم، من حيث الحضور والاهتمام الإعلامي. فقد شهدت الأردن في عام 2023 عقد وقران وحفل الزفاف الملكي لولي العهد الذي سيطرت أجواء الاحتفال قبل يوم الزفاف بعدة أيام.

ولا تزال أجواء هذا الحفل الأسطوري متصدرة الساحة الإعلامية، إذ تستمر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل مقتطفات من حفل الزفاف وصور العروسين، خاصةً فستاني زفاف العروس، اللذين ألهما العديد من مصممي الأزياء وفساتين الزفاف.

وفي نهاية عام 2023، وقبل استقبال العام الجديد 2024، أصدر البريد الأردني طوابع تذكارية لمناسبة زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، وهي عبارة عن طابعين بريديين وبطاقة ومغلف، بحسب ما شاركه الحساب الرسمي لقناة عمَّان ammantvofficial على إنستغرام.

وأوضح البيان الذي رافق طرح الطوابع، أن هذا الإصدار التذكاري يأتي لحفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني. كما يهدف إلى توثيق الزفاف الملكي الذي احتفى به الأردنيون في أرجاء الأردن كافة منتصف عام 2023.

وقال البيان إنه بإمكان الراغبين الحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع يوم الخميس الموافق 11 / 1 / 2024، في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وكان الشعب الأردني على موعد ثانٍ مع حفلات الزفاف الملكية الأردنية- بعد زفاف الأميرة إيمان- إذ شهد العالم كله؛ العربي والغربي، مراسم عقد قران وزفافالأمير الحسين على الأميرة رجوة.

أطلت الأميرة رجوة في هذا اليوم بإطلالتين بيضاء، الأولى كانت في قصر زهران بفستان من تصميم المبدع اللبناني العالمي إيلي صعب، يتميز بتصميم غير متجانس عند الياقة وتتسم تنورته الضيقة المستقيمة بالبساطة وهو مصنوع من الكريب الحريري. واتسمت تسريحة العروس ومكياجها بالنعومة مع تاج صغير وضع أمام الطرحة الطويلة المصنوعة من الفوال الخالية من التطريز الكثيف ليكشف عن إطلالة في قمة الرقي الكلاسيكي البعيد عن الإبهار باستثناء الأقراط الماسية الكبيرة التي ارتدتها. كما حملت العروس باقة زهور بيضاء صغيرة مزدانة بأوراق خضراء بيدها.اختيار العروس المميز يكشف عن مدى بساطتها ورقيها.

أما الإطلالة الثانية فكانت في حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا على شرفها وشرف الأمير الحسين. وجاءت هذه الإطلالة مغايرة للأولى، فقد جاءت بتوقيع دولتشي أند غابانا، واتسمت بلمسة رومانسية حالمة راقية، تميزت بتنورة منفوخة ومزينة بتفاصيل نافرة ثلاثية الأبعاد أعطت الفستان رونقاً خاصاً، واستعانت الأميرة رجوة بزوجٍ من قفازات الأوبرا باللون الأبيض لتكمل إطلالتها الحالمة.

التغيير جاء أيضاً في إطلالتها الجمالية، حيث اختارت لهذا الفستان تسريحة الشينيون المرفوع مع المكياج الناعم وتخلت عن الطرحة مع الإبقاء على التاج المرصع بالألماس نفسه من الإطلالة الأولى مع خيار أقراط الألماس المتدلية.