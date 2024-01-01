نداء شرارة تقدم أغنية مصرية بإسم "كدابين" .. سيتم طرحها قريباً

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة الأردنية نداء شرارة لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كدابين" حيث سافرت في مصر في الأيام الأخيرة لتسجيلها في إحدى استوديوهات الجيزة، وتحمل عددا من المفاجأت وتنتمى إلى أغاني الدراما.



أغنية "كدابين" تقدمها الفنانة الأردنية نداء شرارة باللهجة المصرية وهي من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي .

يذكر أن نداء شرارة فنانة أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي وعلي يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

