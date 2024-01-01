عمرو أديب يهنئ المايسترو هاني فرحات بعد منحه الجنسية السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المايسترو هاني فرحات بعد منحه الجنسية السعودية وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "أديب" تهنئته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحه الجنسية السعودية لما قدمه من فن عظيم".

وشارك المايسترو هاني فرحات بقيادة العديد من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات "موسم الرياض" طوال الفترة الماضية وتعاون مع عدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

كما حرص هاني فرحات على توجيه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن هاني فرحات قاد الفرقة الموسيقية لحفل "ليلة نجمات العرب" وسط مشاركة نخبة من نجمات الغناء في الوطن العربي وهم الفنانة أصالة، الفنانة أنغام، الفنانة أحلام، الفنانة إليسا والفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور.

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