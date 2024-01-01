وائل كفوري يحيي حفلأ غنائياُ ضخماً في بيروت بمناسبة ليلة رأس السنة

ميرنا وليد - بيروت - أحيى الفنان اللبناني وائل كفوري حفل ليلة رأس السنة في بيروت ليلة أمس مودعاً عام 2023 ليستقبل عام 2024 مع الجمهور، وقدم وائل كفوري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة التي أحبها الجمهور.



وطرح الفنان اللبناني وائل كفوري مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" بالتعاون مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقي والتلحين.

وجائت كلماتها :

"قلبي شو عملت لي فيه

حتى ها القدي بيحبك

بعلمي كان حالف ع الحب

صار عم يحلف بحبك

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّها بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها

من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها "



