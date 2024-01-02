صلاح عبدالله يعلق على إهدار محمد صلاح ركلة جزاء مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان صلاح عبدالله على إهدار لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ركلة جزاء ضمن مباراة نادي ليفربول أمام نادي نيوكاسل التي أقيمت مساء الاثنين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر "صلاح" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق على إهدار ركلة الجزاء قائلا: "صلاح ضيع ضربة جزاء، وإيه يعني ما أعظم لاعبي العالم ضيعوا، مستغرب اوي من اللي بيفرحوا فيه هيسجل في التاني".

وحرص الفنان صلاح عبدالله على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته وسط فريق مسلسل "العتاولة" في الإسكندرية ونشر صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: " العتاولة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أثناء تصوير المسلسل بالإسكندرية، تحيا مصر وتحيا تحيا فى كل ناحية وكل وقت وكل حال".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك ببطولة فيلم "الإسكندراني" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية منهم أحمد العوضي، حسين فهمي، محمد رضوان، زينة، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف والمقرر عرضه مطلع شهر يناير المقبل.

اقرأ أيضا:

حدث في 2023.. مداخلة عادل إمام التي تسببت في الهجوم على شريف عامر

زوجة حلمي بكر تكشف أسباب تحريرها محضرًا ضد مصطفى كامل.. فيديو