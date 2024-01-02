صلاح عبدالله يشيد بأداء محمد صلاح: "دعيت لك وربنا استجاب وعوضت ضربة الجزاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان الكبير صلاح عبدالله بأداء لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إحرازه هدفين وكان سببًا في فوز الفريق في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين ضد نادي نيوكاسل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر "صلاح عبدالله" صورة لـ محمد صلاح ودمج في الخلفية صورة له وهو يقوم بالدعاء وعلق قائلا: "دعيت لك يا بني وربنا استجاب للدعاء، وجبت جونين وعوضت ضربة الجزاء بضربة جزاء".

وكان صلاح عبدالله علق على إهدار محمد صلاح ركلة جزاء في بداية المباراة قائلا: "صلاح ضيع ضربة جزاء، وإيه يعني ما أعظم لاعبي العالم ضيعوا، مستغرب اوي من اللي بيفرحوا فيه هيسجل في التاني".

وحرص الفنان صلاح عبدالله على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته وسط فريق مسلسل "العتاولة" في الإسكندرية ونشر صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: " العتاولة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أثناء تصوير المسلسل بالإسكندرية، تحيا مصر وتحيا تحيا فى كل ناحية وكل وقت وكل حال".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك ببطولة فيلم "الإسكندراني" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية منهم أحمد العوضي، حسين فهمي، محمد رضوان، زينة، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف والمقرر عرضه مطلع شهر يناير المقبل.

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