زوار موسم الرياض يحلّقون بلا أجنحة في بوليفارد وورلد

ضمن التجارب الاستثنائية والمتجددة التي تقدمها منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض، يعيش الزوار تجربة “سوبر فلاي”، التي تتيح للزوار فرصة عيش مغامرة محاكاة الطيران الحر المليئة بالحماس والتشويق.

وتمنح التجربة محبي المغامرات فرصة الطيران بلا أجنحة، والتحليق لمدة دقيقتين على ارتفاع 6 أمتار، عبر ضخ الهواء بقوة تكفي لطيران أجسامهم، بوجود مدربين محترفين يخوضون التجربة مع الزائر ويقدمون تعليمات مخصصة له قبل البدء بالتجربة، مع توفير الأزياء الخاصة، مثل لبس الخوذة، والنظارات المخصصة للتجربة.

وتعد تجربة “سوبر فلاي” التي تقام بجانب المنطقة الآسيوية، تجربة مليئة بروح المغامرة، وإحساس المخاطرة، ومن أكثر المغامرات المرغوبة للعديد من زوار الموسم؛ نظرًا لما فيها من مشاعر مختلفة، تؤكد وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتكسر لديهم حاجز الخوف والرهبة، وتكسبهم روح الشجاعة والإقدام والمواجهة.

ويشترط للمشاركين في التجربة الالتزام بقواعد السلامة، ويسمح للأطفال من سن الرابعة فأكثر خوض التجربة بحضور مرافقيهم.

وتعد منطقة “بوليفارد وورلد” أبرز المناطق في موسم الرياض، حيث توفر أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتتيح لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر ١١ محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات

ويقدم موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد وورلد عبر تطبيق وموقعwebook من خلال هذا الرابط