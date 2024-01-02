محمد محمود عبد العزيز يستقبل العام الجديد في مكة بأداء مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - استقبل الممثل المصري محمد محمود عبد العزيز عام 2024 بأداء العمرة من مكة المكرمة، ونشر محمد محمود عبد العزيز صوراً له أمام الكعبة وعلق قائلاً: "أحلى ليلة رأس سنة قضيتها في حياتي وأنا بين إيدين ربنا بأحمده وأشكره على فضله ونعمه وأحكيله وأشكيله وادعيله اللهم تقبل يا رب واللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق".



وتابع: "كل سنة وإنتم طيبين وبخير وإن شاء الله 2024 تكون سنة سعيدة مليانة خير عليكم كلكم، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" في رمضان 2023.

ومسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.



