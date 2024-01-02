اليوم.. خالد يوسف وأحمد العوضي يحتفلان بطرح "الإسكندراني" في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

يحتفل مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير، المخرج الكبير خالد يوسف بفيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في 3 يناير 2024.

خالد يوسف سيتواجد اليوم مع صنّاع فيلمه الجديد وبينهم الفنان أحمد العوضي، في إحدى "سينمات" مدينة السادس من أكتوبر، لمشاهدة الفيلم في عرض خاص، من المقرر أن يحضره عدد كبير من المشاهير.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، صلاح عبدالله، عصام السقا، محمد رضوان، ومن إخراج خالد يوسف.