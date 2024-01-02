مي كساب تعزي لطيفة التونسية في وفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - واست الفنانة المصرية مي كساب، الفنانة التونسية لطيفة، بعد رحيل والدتها، وكتبت مي كساب: "‏خالص التعازي للفنانة العزيزة الكبيرة لطيفة في وفاة والدتها نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدمت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالتعزية للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها، التي رحلت بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان العزاء الصادر عن النقابة: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

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