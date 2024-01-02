نظرة " ما في شي بيضحك " من جورجينا رودريغيز لكريستيانو رونالدو خلال ضحكه الهستيري

ميرنا وليد - بيروت - من أبرز الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وشهدت تفاعلاً كبيراً، فيديو يظهر لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، وهو تنتابه موجة ضحك هستيريا بسبب أجواء الإحتفال بعيد رأس السنة مع عائلته.



والملفت في الفيديو أن حبيبته جورجينا رودريغيز لم تر أي أمر مضحك فرمقته نظرة تحدث عنها التابعين وبدت كأنها بوضوح تقول له "لا يوجد ما يضحك".

تجدر الإشارة أن الفتاة الشقراء التي ترتدي الفستان الأسود والتي تظهر في الفيديو هي شقيقة رونالدو، كاتيا أفيرو، أما السيدة التي ترتدي الفستان الأزرق فهي والدة رونالدو.